Livornotoday.it - Serie D | Ghiviborgo-Livorno 7-1, le pagelle: difesa da incubo, amaranto umiliati

Leggi su Livornotoday.it

Non così. Che una sconfitta, all'interno di una cavalcata trionfale, potesse prima o poi arrivare era prevedibile ed accettabile, ma non in questo modo. Il, nella 27esima giornata del girone E diD, ha subìto un umiliante 7-1 dal, che travolge glicome fece già.