Serie D Emozioni da derby | l’Ancona pareggia in extremis contro la Samb 2-2

Pareggio sofferto ma ampiamente meritato quello trovato dai dorici nella capolistaenedettese. Un’Ancona di gran cuore e decisionein pieno recupero quando la gara sembrava già segnata. Un punto dal sapore di vittoriaANCONA, 9 marzo 20205 – ”Un buon primo tempo da parte della squadra ma è soprattutto nella ripresa che abbiamo creato e attaccato tanto. Un pareggio prezioso per la squadra dal sapore di una vittoria,la prima della classe. Non perdere era importante per il morale, dopo due sconfitte consecutive. Credo che la nostra gente abbia capito l’impegno e il cuore che mettono i nostri ragazzi”. Un commosso mister Massimo Gadda commenta così il 2-2 ottenuto dall’SSC Ancona al Del Conerola capolista USenedettese.Una prestazione di carattere e decisa quella dei doriciun’avversaria che poteva far male.