Laprimapagina.it - Serie C NOW 30esima giornata successo (3-2) del Crotone sul Giugliano con l’uomo in meno nella ripresa

2Marcatore: 1° – 17° Gomez, 28° Padula, 61° Nepi, 87° Cargnelutti(4-2-3-1): Sassi, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (Rispoli), Gallo (Stronati), Vinicius, Silva (Ricci), Gomez (Bilardi), Vitale (Oviszach), Murano. All. Longo(4-3-3): Russo (espulso), Valdese, Solgia, Caldore,La Vardera (Minelli), De Rosa, Celeghin, Peluso (Giorgione), Njambe’ (uscito dopo l’ingresso del portiere Anacoura) Padula (Nepi), Del Sole (Oyewale). All. BertottoArbitro: Simone Gavini di ApriliaAss. Fabio Dell’Arciprete di Vasto – Vincenzo Andreano di FoggiaQuarto giudice a bordo campo: Alessandro Recchia di BrindisiAmmoniti: Gomez, Di PasqualeEspulsi: Russo per fallo da ultimo uomo su Murano.Angoli: 4 a 3 per ilRecupero: 3 e 5 minutiSpettatori: 3.