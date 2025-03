.com - Serie C / Ascoli, ennesima crisi: tutti in ritiro e testa a Campobasso

Dopo la pesantissima sconfitta casalinga col Pineto, squadra in silenzio stampa e in. La trasferta dinell’infrasettimanale, per ripartireVALLESINA, 9 marzo 2025 – La gara del “Del Duca” con il Pineto era l’ennesimo test per capire lo stato di salute di unche non è mai riuscito a trovare un minimo di continuità nell’arco del campionato, nonostante l’avvicendamento di ben 3 tecnici, 4 se si considera anche la parentesi Ledesma.La sconfitta allo scadere nel posticipo di Perugia aveva lasciato tanto rammarico, e il Pineto rappresentava un’occasione di riscatto.In un match che ha visto invece unbrutto e spento, gli ospiti sono riusciti a portar via 3 punti preziosissimi passando di misura grazie ad una rete di Bruzzaniti, che ha fatto precipitare l’nell’, ed arrabbiare una tifoseria già da tempo in conzione.