Serie B maschile - Il pivot rientrerà il 22. Blacks, Poletti è out. Alle 18 arriva la Rucker

Scontro d’alta classifica al PalaCattani.18 iriceveranno laSan Vendemiano, terza forza del campionato, e sugli spalti ci sarà il solito caldo tifo faentino, con la società che ha pensato ad una promozione rivoltadonne visto che ieri è stata la loro festa. Le tifose entreranno gratis in tribuna Silver e nei DistintiCurva, ma dovranno acquistare il biglietto al PalaCattani e non online: le biglietterie apriranno17. Già la gara d’andata ha dimostrato quanto le premesse per un match ad alta tensione non manchino. A novembre i faentini, privi di Cavro, giocarono un primo tempo pessimo finendo sotto di 27 punti, riuscendo poi a recuperare fino adre sopra di 9, ma persero nel finale. Ancora una volta i Raggisolaris saranno privi diche ritornerà sabato 22 nella trasferta di Crema dopo oltre due mesi di stop.