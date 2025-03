Sport.quotidiano.net - Serie B, 29esima giornata: il Bari ferma il Sassuolo, allo Spezia il big match col Pisa

Roma, 9 marzo 2025 – Tutto riaperto nella corsa alla promozione diretta per laA: lotorna alla vittoria dopo più di un mese e si riavvicina alin zona promozione diretta. Nella gara del Picco i liguri si sono imposti 3-2 grazie ai fratelli Esposito e a Wisniewski, autore anche di un'autorete nel primo tempo. Con il ko di questa, ilsintana ulteriormente dalin vetta, nonostante il pareggio di quest'ultimi contro il. Ora i punti che separano Grosso e Inzaghi sono 9. Al Tombolato, il Sudtirol supera con un rotondo 5-1 il Cittadella e raggiunge proprio la squadra di Dal Canto in classifica. Ilstoppa ilAl Mapei Stadiumsi dividono la posta in palio: i neroverdi conquistano il secondo pareggio nelle ultime tre gare e guadagnano un punto sulsecondo, mentre i pugliesi restano attaccati al Palermo all'ottavo posto.