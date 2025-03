Serie A28 turno | Napoli-Fiorentina 2-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.55 Il,che non vinceva dal 25 gennaio, piega 2-1 laal Maradona e torna a -1 dall'Inter capolista. De Gea ferma Raspadori ma non è perfetto al 26' sul tiro di McTominay:respinta corta,Lukaku non perdona.Il portiere spagnolo si riscatta di piede ancora su Raspadori, poi chance viola con Kean di testa. Di Lorenzo scheggia la traversa, De Gea salva su Spinazzola. Raddoppioal 60' con Raspadori, ma laaccorcia subito con la stoccata di Gudmundsson (66'). De Gea attento su Politano, Simeone si mangia il tris.