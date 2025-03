Sport.quotidiano.net - Serie A1 femminile. I playoff per Faenza sono a un passo. Palla a due alle 18 a Mestre. L’E-Work con Venezia gioca senza pensieri

Gita in Laguna. L’E-giocherà18 al Taliercio dicon le campionesse d’Italia dell’Umana, ma non avrà nessun tipo di ansia dopo aver raggiunto l’obiettivo. D’accordo, per festeggiarlo manca ancora la matematica, ma dovrebbero accadere congiunzioni astrali impensabili per vedere le faentine scendere al nono posto, posizione che le condannerebbe ai playout. Sia Sassari (oggi avrà il turno di riposo) che Brescia dovrebbero fare percorso netto nelle restanti gare da disputare (Battipaglia dopo il ko di ieri a San Martino di Lupari non può più superare le manfrede con cui ha lo scontro diretto a sfavore) eperderle tutte. Considerando che Sassari avrà Schio,e Sesto San Giovanni e Brescia troverà Campobasso (il match non è in programma oggi ma mercoledì), Sesto San Giovanni, San Martino di Lupari e Schio, pare uno scenario più che impossibile, tanto che l’E-dovrebbe festeggiare il raggiungimento deimercoledì sera e al PalaBubani con i tifosi domenica 16.