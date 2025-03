Tvplay.it - Serie A nel caos, la classifica viene stravolta: cambia la lotta scudetto

Leggi su Tvplay.it

LaA volge al termine e lasta tenendo inchiodati gli appassionati pronti a conoscere la vincitrice del campionato 2024/2025.Un’annata ricca di sorprese con Inter e Napoli sempre molto vicine, pronte are per il titolo fino all’ultima giornata. Atalanta e Juventus non restano però a guardare con le due formazioni pronte a rispondere colpo su colpo.A, ribaltata la(LaPresse) – tvplay.itLe vittorie dell’Inter sul Monza e del Napoli sulla Fiorentina tengono sempre aperto il discorsocon le due formazioni che stanno rendendo il finale di stagione uno tra i più interessanti degli ultimi anni. Oltre alle squadre di Inzaghi e Conte ci sono anche Atalanta e Juventus, pronte a sfidarsi questa sera, che sperano di tenere il passo delle rivali per provare ad inserirsi nella corsa