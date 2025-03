Spazionapoli.it - Serie A, l’Atalanta schianta la Juve: come cambia la lotta Scudetto (FOTO)

Super vittoria delin casa dellantus:la classifica dellaA e del Napoli in ottica.Questa giornata diA ha visto la conferma del Napolila prima rivale dell’Inter in ottica. La vittoria degli azzurri contro la Fiorentina ha per messo ai ragazzi di Conte di mantenersi a -1 dalla vetta della classifica anche dopo il pareggio della scorsa settimana nello scontro diretto.La gara serale frantus e Atalanta avrebbe chiarito, invece, quale squadra avrebbe svolto il ruolo da terza incomoda in questaal vertice fra Napoli e Inter.A, la classifica in otticaLa partita si è chiusa con un trionfo del: un nettissimo 4-0 in casa dellantus targato dai gol di Retegui, De Roon, Zappacosta e Lookman. Con questo successo, i bergamaschi si mantengono a -2 dal secondo posto del Napoli e a -3 dall’Inter.