Sport.quotidiano.net - Serie a, in campo alle 12.30. Verona-Bologna, per Italiano è una rimpatriata: "Tra Hellas e Chievo, ho giocato lì per 13 anni»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel giorno in cui bussa alla porta del ‘suo’ Bentegodi ("traci hoper tredici, conosco tutti gli angoli di quello stadio") c’è un numero che frulla nella testa di Vincenzo: 78. Sono i giorni trascorsi dall’ultima vittoria fuori casa. Allo Stadio Olimpico di Torino era il 21 dicembre quando i gol di Dallinga e Pobega impacchettarono il regalo di Natale ai tifosi. Da quel giorno lontano dal Dall’Ara ilha portato a casa tre pareggi (esaltante quello con l’Inter, deludenti quelli con Empoli e Lecce) e una sconfitta (col Parma). Bottino magro per chi davanti al proprio pubblico è un rullo compressore e, classifica alla mano, coltiva l’ambizione di ritornare in Europa. Dici Bentegodi e gli si apre un mondo. "Duecentosessanta partite con la maglia dele una più bella dell’altra – dice–.