Serie A alla Roma basta Soulé | Empoli battuto 1-0

un gol di Soulè per piegare l’1-0 in trasferta, nel posticipo della 28/a giornata diA. Con la quinta vittoria consecutiva in campionato la squadra di Ranieri scavalca di nuovo Milan e Fiorentina issandosi al settimo posto da sola con 46 punti, a -4 dal Bologna. Cade ancora in casa l’, quinto ko nelle ultime cinque partite, i toscani restano al terzultimo posto con 22 punti in piena zona retrocessione.Il racconto del matchSenza Dybala tenuto a riposo, Ranieri si affida a Shomorodov come punta centrale cone Pellegrini alle spalle. Ed è proprio l’esterno argentino arrivato dJuve a sbloccare il risultato dopo appena 22?, con un sinistro chirurgico dal limite su assist di Salah-Eddine da sinistra. Quello diè il gol più veloce nella storia della