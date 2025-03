Ilfattoquotidiano.it - Sergio Orlandi picchiato da uno studente 14enne: l’aggressione in un bar dopo un rimprovero a scuola

Un insegnante di musica,, noto trombettista jazz, è stato aggredito brutalmente da un suo alunno di 14 anni e un complice, la notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo, in piazza a Inzago, in provincia di Milano come riporta il Corriere della sera., che ha subito fratture al setto nasale e alla mascella, è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 20 giorni.è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del Comune, e la Procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per indagare sull’accaduto.L’incidente risale a gennaio, quando, che insegna musica nelle scuole medie, aveva rimproverato il ragazzo per aver disturbato la lezione. In risposta l’alunno, ripetente e già noto per aver creato disagi in classe, aveva minacciato: “Se ti trovo fuori, per te sono guai”.