Quotidiano.net - Sergio Mattarella in Kazakistan: incontro con il Presidente Tokayev su energia e accordi bilaterali

Ildella Repubblica,, è atterrato all'aeroporto di Astana dove si è intrattenuto a colloquio con ildella Repubblica del, Kassym-Jomart. Ilera stato in visita ufficiale a Roma nel gennaio del 2024. In quell'occasione erano stati firmati sedicinei seguenti settori:, infrastrutture, agroalimentare, difesa e sicurezza per un valore di un miliardo e mezzo di dollari. Particolarmente intensi sono i rapporti energetici tra Italia e: circa il 18% delle esportazioni delè diretto in Italia. L'Eni detiene una quota del 16,8% nel giacimento petrolifero Kashagan nel bacino del Mar Caspio dele una quota del 29,25% nel giacimento di gas Karachaganak con la compagnia petrolifera statale delKazMunayGas.