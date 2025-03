Bergamonews.it - Sereno o poco nuvoloso, qualità dell’aria in miglioramento

Leggi su Bergamonews.it

Le previsioni meteo a cura di Francesco Sudati per il Centro Meteorologico Lombardo.Analisi SinotticaPressione in calo per l’avvicinarsi di un sistema frontale dal Mediterraneo occidentale, in seno ad una vasta circolazione depressionaria centrata al largo delle coste atlantiche. Il tempo va quindi peggiorando anche sul Nord Italia nel corso della giornata di oggi, domenica 9 marzo e finalmente anche le zone pianeggianti torneranno ad avere unapiù accettabile. La settimana prossima comincerà con tempo variabile e temperature abbastanza in linea oal di sopra dei valori medi di riferimento 1991-2020.Domenica 9 marzo 2025Tempo Previsto: Cielofino all’alba, con foschie diffuse e locali nebbie nella bassa pianura. Nel corso della mattinata aumento della nuvolsità a partire da ovest, fino a cieli per lo più molto nuvolosi ovunque dal pomeriggio, ad eccezione del comparto alpino che vedrà un discreto soleggiamento fino al tardo pomeriggio.