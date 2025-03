Biccy.it - Serena e Carlo, cosa è successo dopo C’è Posta Per Te

La storia diè stata senza ombra di dubbio la più chiacchierata dell’ultima puntata di C’èPer Te. I due hanno vissuto per almeno un anno e mezzo a casa della madre di lui e ieri la 44enne ha rivelato in tv di essere stata cacciata dal suo fidanzatouna grossa litigata.peròla rottura avrebbe ricercato la sua ex, i due pare abbiano passato delle notti felici in un b&b: “Mi ha detto che mi amava ancora, ma che non potevamo farci vedere perché sua madre l’avrebbe buttato fuori di casa se fosse tornato con me“. In studio ci sono state accuse reciproche di falsità, ma poi è intervenuta Maria De Filippi a ristabilire la verità con dei messaggi privati letti davanti a tutti. Alla fine il 40enne e sua madre hanno chiuso la busta tra i fischi del pubblico.