Ilgiorno.it - Sequestro Gancia, processo ai capi delle Brigate Rosse a 50 anni dalla sparatoria

Milano, 9 marzo 2025 – È atteso in aula il testimone Leonio Bozzato, la cosiddetta “fonte Frillo“ del servizio segreto Sid: si infiltrò nellerendendo possibile l’arresto di Renato Curcio, che ora siede di nuovo sul banco degli imputati. Ci sarà anche l’ex terrorista Massimo Maraschi, che all’epoca deldell’imprenditore vinicolo Vittorio Vallarinoaveva 22. È l’unico ad essere stato finora condannato per quel rapimento, e compare nella lista dei testimoni della Procura per rispondere “in merito aldi Vittorio Vallarino, ai partecipanti e all’identità dei “carcerieri“ del rapito”. Come tutti, sarà tenuto a dire la verità davanti ai giudici della Corte d’Assise di Alessandria, in unche riporterà sotto i riflettori un drammaticotolo della storia d’Italia, i segreti deglidi piombo e le azioniBr.