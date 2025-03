Lanazione.it - Semina il panico sugli autobus e aggredisce i carabinieri, arrestato

Prato, 9 marzo 2025 –ilun giovane di 25 anni a Prato. Tutto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo. Idi Prato, durante un servizio di controllo sul territorio, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un giovane italiano in evidente stato di alterazione psicofisica. Il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, aveva prima insultato e minacciato i passeggeri di unurbano. Invitato a scendere dall’autista, ha poi preso un secondo mezzo, ripetendo lo stesso comportamento aggressivo. A quel punto, è stato lanciato l’allarme al 112 e una pattuglia è intervenuta rapidamente, rintracciando il giovane in via Franchi. All’arrivo dei militari il 25enne ha reagito con violenza, aggredendo ie provocando loro ferite che hanno richiesto cure mediche al pronto soccorso di Prato.