Sport.quotidiano.net - Sella, posticipo di lusso con Milano. Battere l’Urania per risalire ancora

La domenica di Cento, dalla festa in maschera al parquet, e una vittoria per renderla perfetta. Dopo i carri e lo show in città, alle 20 i fari verranno puntati qualche centinaio di metri fuori dal centro, alla Baltur Arena, dove laattendeper altri 40 minuti fondamentali nella corsa alla salvezza (arbitrano Maschio, Maschietto e Tirozzi). Sette giorni fa il blitz a Brindisi, oggi occorrerebbe il bis, per fare l’en plein e provare a staccare le dirette concorrenti, in una volata che appare già molto serrata e senza grosso margine d’errore. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire quella di stasera, nell’ultima e unica gara casalinga di un mese di marzo cruciale e potenzialmente decisivo per la band di Di Paolantonio, visto che una volta archiviato il match coi lombardi, la Benedetto sarà sempre in viaggio: Avellino, Livorno e Orzinuovi, per un micidiale tour de force.