Lapresse.it - Sei Nazioni, Italia ko in Inghilterra 24-47: Azzurri quinti

Leggi su Lapresse.it

Nulla da fare per l’del rugby nella sfida contro l’nella quarta e penultima giornata del torneo delle Sei. Nello stadio di Twickenham la formazione di casa si impone per 47-24. L’è ora seconda in classifica con 15 punti a una lunghezza dalla Francia, nell’ultima giornata gli inglesi affronteranno il Galles in trasferta mentre i francesi riceveranno la Scozia in casa. Con la terza sconfitta, invece, l’del ct Quesada resta in quinta posizione con 4 punti uno in più del Galles ultimo. Glichiuderanno il loro torneo ricevendo all’Olimpico l’Irlanda il 15 marzo. Il racconto del matchTanto gioco al piede nei primi minuti, con l’che risponde bene al ping pong tattico dei padroni di casa. Menoncello conquista un bel tenuto a metà campo su Earl, ma la prima azione deglisfuma, dall’altra parte Daly riparte subito palla in mano, poi Freeman sul lato destro sfugge a Brex e rimette dentro per Curry.