Sei Nazioni Francia | rottura del legamento crociato destro per Dupont stagione finita

Brutte notizie per lae per il Sei. La stella della nazionale transalpina, e icona della manifestazione, Antoineha riportato ladei legamenti del ginocchioin seguito a un contatto in mischia durante il match di ieri vinto contro l’Irlanda. “Legamenti crociati rotti. È l’inizio di una nuova sfida, ci vediamo tra qualche mese in campo. Il cuore fa ancora più male del ginocchio quando devi lasciare i tuoi compagni prima dell’ultimo ostacolo”, scrive sul proprio profilo Instagram. Infortunio del mediano di mischia francese che ha lasciato non pochi strascichi all’interno dello spogliatoio. Sia il coach Fabien Galthie che il compagno di squadra Gregory Alldritt hanno affermato chesarebbe stato preso di mira dall’irlandese Beirne, che gli è crollato addosso durante la mischia.