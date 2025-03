Sei Nazioni 2025 ripresa fatale all’Italia | a Twickenham vince nettamente l’Inghilterra 47-24

Leggi su Sportface.it

L’Italia esce sconfitta dal confronto connella quarta giornata del Sei. Nel tempio dii padroni di casa si impongono con un netto 47-24, centrando la terza vittoria consecutiva nel torneo che gli vale il secondo posto in classifica. Le sette mete messe a segno valgono infatti il punto di bonus ai Tre Leoni, che si portano a -1 dalla Francia capolista. Gara a due volti quella degli azzurri, che dopo un primo tempo positivo accusano un blackoutin avvio di: le tre mete inglesi nel giro di 10? chiudono infatti la partita con un altro passivo pesante per l’Italia.Si tratta della 32esima sconfitta in altrettanti incontri con, anche se rispetto alla debacle interna contro la Francia sono arrivati comunque dei leggeri passi avanti per i ragazzi del CT Quesada.