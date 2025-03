Oasport.it - Sei Nazioni 2025: Quesada “Concediamo mete troppo facili, ma mi è piaciuto carattere”

L’Italia è uscita sconfitta per 47-24 da Twickenham, al termine di un match dalle due facce. Primo tempo giocato alla pari con l’Inghilterra, poi però tresubite in pochi minuti e match archiviato. Come successo due settimane fa con la Francia, come ammette anche Gonzaloai microfoni di Sky.“Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, almeno è stato più difficile per Inghilterra per segnare. Ma ancoraqualche metafacile. Il nostro gioco ha funzionato abbastanza bene, sia alla mano sia al piede nel primo tempo, ma nel secondo tempo prendiamo trein pochi minuti e non possiamo competere così. Poi ormai lo score è fatto” ha detto il ct azzurro.“Si vede che i ragazzi hanno lottato, ilmi èdi più rispetto a settimana scorsa, hanno lavorato gli uni per gli altri.