Oasport.it - Sei Nazioni 2025: l’Italia regge un tempo, poi si spegne ed è solo Inghilterra

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa a Twickenham la sfida che chiudeva la quarta giornata del Seie in campo sono scesi i padroni di casa dell’. Una sfida fondamentale per gli inglesi per restare in piena corsa per il titolo, mentre per gli azzurri l’obbligo di un riscatto dopo il pesante ko subito con la Francia.Parte benein difesa, ma al primo pallone perso in attacco da Varney contrattacco inglese devastante e dopo 4’ arriva la meta di Tom Willis per il 7-0. Continua a spingere la squadra di casa, faticano gli azzurri a placcare gli avversari, con Menoncello che salva gli azzurri, anche se l’ha una mischia sui 5 metri.che perde per infortunio Ollie Lawrence ed entra subito Marcus Smith, mentre la difesa azzurra sui 5 metrie obbliga all’errore i britannici.