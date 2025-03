Superguidatv.it - Segreti di famiglia, trame dal 10 al 14 marzo: Ceylin esce dal carcere

Leggi su Superguidatv.it

La soap turcadiè tornata a tenerci compagnia su Mediaset Infinity. La formula è quella già proposta dalla piattaforma gratuita in passato per altre soap, e vede un nuovo episodio della dizi turca con P?nar Deniz disponibile a partire dalla mezzanotte, dal lunedì al venerdì. Cosa ci riservano le puntate in onda la prossima settimana? Scopriamolo insieme.Anticipazioni al 14dirimane in, e mentre è costretta ad affrontare la detenzione cerca di aiutare le altre detenute con i loro problemi legali, immergendosi nei loro casi personali. Ilgaz intanto indaga sulla morte di Engin, e sul luogo del delitto scopre un’impronta che potrebbe fornire la chiave per risolvere il caso. Un’impronta sospetta molto simile a quella ritrovata sulla giacca gli fa pensare a una pista concreta.