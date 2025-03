Lanazione.it - Se acquistare un abito è un lusso. Calano le presenze e le vendite: "Un settore ormai sacrificato"

Pistoia: una città che non decolla. Potrebbe essere questo il riassunto perfetto del pensiero dei commercianti in merito allo stato di salute delle attività nella nostra città. Pistoia, rispetto alle competitor vicine, fatica a essere egualmente attrattiva e ciò ha portato, nel corso delle ultime annate, a un calo nel numero dellee di conseguenza a un minor giro di affari per le attività del centro storico. Un trend che si sta confermando costante nel corso delle stagioni, sia quella estiva che quella invernale, con gli addetti ai lavori che sono di fatto costretti a domandarsi quali possono essere le soluzioni per risolvere un problema sempre più attuale. "Come definirei la situazione? Drammatica – ha ammesso senza giri di parole Ronny Fusco di Attitude Plus –. I mesi in cui c’è più lavoro sono luglio e dicembre ed è facile intuire il perché, mentre durante il resto dell’anno si vive di alti e bassi, ma senza acuti particolarmente rilevanti.