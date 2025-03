Ilgiorno.it - Scuole parificate, un patrimonio da salvare. Basta pregiudizi

Leggi su Ilgiorno.it

Severini Melograni Cara Nonna, ho una nipote che si chiama Elisa e frequenta la scuola delle suore. Si trova molto bene e sono convinta che le sue insegnanti si dedichino con impegno per offrirle una formazione di qualità, insegnandole non solo le materie scolastiche, ma anche i valori importanti per la sua crescita personale. A questo proposito non capisco l’accanimento che c’è nell’attaccare leparitarie che, francamente, secondo me svolgono un egregio lavoro nei confronti dei nostri figli e nipoti. Nonna Ernestina Cara Ernestina, anch’io ho frequentato ledell’obbligo in un istituto parificato che si chiamava Santa Maria Degli Angeli, e le suore che lo gestivano avevano una grande preparazione a livello pedagogico. Me ne sono resa conto ora, da giornalista e nonna, riconoscendo quanto ho imparato, non solo dal punto di vista culturale, ma soprattutto sotto il profilo umano.