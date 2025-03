Ilgiorno.it - Scuola Correnti, lavori finiti. Edificio e palestra rimessi a nuovo senza interrompere le attività

Leggi su Ilgiorno.it

Laè stata rimessa acon un investimento di un milione. Iper l’efficientamento energetico e il confort degli spazi interni hanno visto la coibentazione dell’, con un sistema a cappotto per le facciate, e delle coperture, oltre che la sostituzione dei serramenti. "In meno di due anni siamo riusciti a completare un intervento estremamente importante e atteso da tempo – commenta l’assessore Roberto Albetti –. Ihanno interessato sia l’esterno che la parte interna dell’, andando a risolvere un problema annoso legato al vecchio soffitto, ceduto anni fa, per il quale era stata fissata una rete protettiva. Opere del genere rientrano in una progettazione che la giunta Nai ha impostato specificamente suipubblici, denotando attenzione e capacità di concretizzare le possibilità di finanziamento, riconsegnando alla città spazi che durano nel tempo.