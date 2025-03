Ilrestodelcarlino.it - Screening a metà: proteste

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’idea era ottima. Peccato che abbia funzionato solo a, ieri pomeriggio, in merito all’iniziativa ‘La salute in piazza’, che si è svolta in piazza del Popolo, organizzata dal consorzio ‘Il Picchio’ in collaborazione con ‘Assistenza 4.0’. Il progetto, promosso in occasione della ‘Festa della Donna’, ha previsto la presenza di un camper sanitario che, teoricamente, avrebbe dovuto offriregratuiti e consulenze mirate alla salute e al benessere delle donne. L’iniziativa era stata divulgata in pompa magna, con il servizio che (come riportato sulle varie locandine) era previsto dalle 9 alle 17. Peccato, però, che le utenti che si sono presentate in piazza dopo le 13 (tra queste anche la consigliera comunale Marta Luzi) non hanno avuto la possibilità di ricevere le varie prestazioni.