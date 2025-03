Iltempo.it - Scopri da solo chi si nasconde sotto il burqa

Noi poveri cristiani, nel senso gergale del termine, ci eravamo illusi che l'8 marzo fosse ancora la festa della donna. E noi omaccioni, maschi alfa, mi ci metto pure io che non lo sarei propriamente ma mi rendo conto di avere modi e pensieri di quello che un tempo si chiamava il sesso forte, abbiamo ancora tanta strada da fare prima di poterci dire capaci di attuare una parità sostanziale. Credevamo quindi che questa tappa annuale ci servisse a riflettere e a unirci sull'idea che l'Occidente, almeno sulla donna, sta meglio degli altri. Ci siamo invece ritrovati in una surreale apologia islamista messa in scena da finte femministe di sinistra che di fatti accusano le democrazie con tutti i loro ritardi di essere patriarcali. E rispondono a questa grande bugia con l'antisemitismo e la difesa di regimi teocratici dove la donna è suddita e coperta dall'orrore maschilista peggiore rimasto al mondo.