Fanpage.it - Scoperta in Cina una nuova specie di pesce che vuole vivere sottoterra

Leggi su Fanpage.it

Inè stataunadiche vive in grotta, ma che è molto diversa dalle altre: possiede occhi molto grandi. Secondo gli scienziati, è la prova di una fase di transizione per adattarsi alla vita sotterranea ancora in corso. Un esempio straordinario di evoluzione in tempo reale.