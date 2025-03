Lanazione.it - Scontro in campo: giocatore prende una ginocchiata in faccia. Trasportato in ospedale

Santa Luce (Pisa), 9 marzo 2025 – Attimi di angoscia durante la partita di calcio di terza categoria Atleti Tancredi-Marciana Marina, giocata oggi, 9 marzo, pomeriggio a Santa Luce, in provincia di Pisa. Durante il match un25enne è stato colpito alla mandibola con unaed è crollato a terra. Il calciatore, non ha mai perso conoscenza, ma non riusciva ricordare il momento dello. E’ stato dunque allertato il 118 che ha inviato un mezzo della Pubblica Assistenza di Collesalvetti che ha trasferito il ragazzo in codice rosso all’di Cisanello.