Sci Paris vince il superG Kvitfjell

11.34 Arriva la zampata di Dominiknel'accorciato' di. Il 35enne meranese, che in Norvegia aveva già vinto venerdì scorso la libera, ottiene il terzo successo stagionale, il 24° in carriera, salendo così per la 50sima volta sul podio in Coppa del Mondo. L'azzurro precede di 38 centesimi il canadese Crawford e di 47 lo sloveno Hrobat. Nessuno svizzero sul podio il migliore è il 'solito' Odermatt, 4°. Indietro gli altri italiani: Giovanni Franzoni chiude 15° a 0"81, Christof Innerhofer 28°.