Sci Dominik Paris vince anche il superG L’azzurro raggiunge il record di Gustav Thoeni

Leggi su Open.online

Dopo il successo di venerdì in discesa,ha vinto a Kvtfjellil settimo e penultimodella stagione. Per il 36enne altoatesino è il successo n.24 in carriera, eguagliando. Con il tempo di 1.08.98,ha preceduto il canadese James Crawford (1.09.36) e lo sloveno Miha Hrobat (1.09.45). Quarto posto per lo svizzero Marco Odermatt, che si è matematicamente aggiudicato la coppa di. Inoltre, con 1.516 punti è a un passo dalla sua quarta coppa del mondo generale di fila, avendo un vantaggio di 570 punti sul norvegese Henrik Kristoffersen con sole sei gare da disputare. Un quarto delle sue vittorie in coppa del mondo,le ha ottenute sulla pista norvegese Olympiabakken dove si è imposto in quattro discese ed in due. Per l’Italia, dopo i primi 50 atleti al via ci sono poi Giovanni Franzoni, 15/o, e Christof Innerhofer, 28/o e a caccia della qualifica per le Finali.