Sci alpino, le qualificate per le finali di Coppa del Mondo di gigante e slalom. Rossetti beffata…da Della Mea!

Ad Are (Svezia) sono andati in scena une uno, al termine dei quali si è delineato il quadro dellealledeldi sciper quanto riguarda le specialità tecniche del settore femminile. Ad accedere agli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante, che si disputeranno a Sun Valley (USA) dal 22 al 27 marzo, sono le migliori 25 classificate di ogni specialità, a cui si aggiungeranno le vincitrici dei Mondiali juniores.Federica Brignone ha vinto cinque giganti in stagione ed è la Campionessa deltra le porte larghe. La fuoriclasse valdostana, in piena lotta per la conquistaSfera di Cristallo generale, occupa la seconda piazza nella graduatoria di specialità a venti punti di distacco dalla neozelandese Alice Robinson: si preannuncia un duello feroce per il trofeo dedicato a questo tipo di prove.