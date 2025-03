Oasport.it - Sci alpino, la classifica degli italiani più vincenti in Coppa del Mondo. Paris aggancia Thoeni al 2° posto

Leggi su Oasport.it

Dominikpuò salutare Kvitfjell (Norvegia) con un sorriso a trentasei denti, come si suol dire. L’azzurro ha conquistato il secondo successo nel trittico della velocità sull’Olympiabakken. Dopo l’affermazione nella prima discesa, c’è stato quest’oggi il sigillo in superG. Podio più alto che amancava in questa specialità da sei anni, ricordando l’ultima vittoria in supergigante ad Andorra nel 2019.E così il computo complessivo di trionfi nel massimo circuito internazionale dello sciha raggiunto quota 24. Un risultato che ha permesso al campione della Val d’Ultimo di raggiungere al secondodella graduatoria alltime dei plurivincitori (uomini) del Bel Paese Gustavo. Unache vede Alberto Tomba in testa, con ben 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante).