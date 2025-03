Oasport.it - Sci alpino, i qualificati per le finali di Coppa del Mondo di discesa e superG: c’è Paris, Casse cerca il recupero

A Kvitfjell (Norvegia) sono andati in scena due discese libere e un, al termine dei quali si è delineato il quadro deialledelladeldi sciper quanto riguarda le specialità veloci del settore maschile. Ad accedere agli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante, che si disputeranno a Sun Valley (USA) dal 22 al 27 marzo, sono i migliori 25 classificati di ogni specialità, a cui si aggiungeranno i vincitori dei Mondiali juniores.Dominikha staccato il biglietto per la finale dellalibera con il sesto posto in una classifica dominata dallo svizzero Marco Odermatt davanti ai connazionali Franjo Von Allmen e Alexis Monney. Il fuoriclasse altoatesino, che ha vinto la primadisputata a Kvitfjell, si è imposto anche nelin terra scandinava e si è issato al quarto posto nella graduatoria di specialità, sopravanzando Mattiaper un paio di punti.