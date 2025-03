Bergamonews.it - Schuldenbremse. Al via la nuova Europa?

Leggi su Bergamonews.it

Si chiude una settimana molto volatile per i mercati finanziari di tutto il mondo. Volatilità che nelle scorse settimane avevamo più volte messo in luce. L’Indice della large caps, FTSE MIB, chiude in negativo dello 0.16%, quello dei titoli star, FTSE ITALIA STAR, lascia sul campo l’1,87%, mentre quelle delle micro caps, FTSE ITALIA GROWTH, lo 0,57%.Miglior titolo della settimana Buzzi (+18,23%), dopo la comunicazione dei risultati preliminari del 2024, sostanzialmente positivi se letti alla luce del panorama economico mondiale. I ricavi netti sono scesi di un modesto 0.1% a 4,31 miliardi di euro per effetto di un mix di ragioni: i prezzi di vendita, che hanno inciso favorevolmente sui risultati, così come le variazioni relative al perimetro di consolidamento (+58,1 milioni), mentre le variazioni dei tassi di cambio hanno impattato negativamente per 34 milioni.