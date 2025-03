Puntomagazine.it - Scherma: il salernitano d’argento in coppa del mondo. Curatoli 5°

Argento al collo per ilMichele Gallo nella tappa veneta dideldi sciabola. Lucaai piedi del podioPADOVA – Dopo il trionfo del 2023, Michele Gallo torna sul podio dello storico “Trofeo Luxardo” di Padova, salendo questa volta sul secondo gradino. Il 23enne azzurro, campione europeo in carica, ha conquistato una splendida medaglianella 66^ edizione della “classicissima” italiana dideldi sciabola maschile vinta quest’anno dal francese Jean-Philippe Patrice dopo una finale che ha regalato spettacolo ed emozioni. Un grande debutto per il nuovo CT dell’Italia degli sciabolatori Andrea Terenzio, che plaude anche al quinto posto di Luca.È stato sontuoso l’intero percorso di gara del carabiniere, che si allena a Bologna, verso il suo terzo podio indel