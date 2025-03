Scherma Coppa del Mondo fioretto | doppio trionfo per l’Italia nelle prove a squadre a Il Cairo

Leggi su Sportface.it

Domenica da incorniciare per ilitalianocompetizioni a, culmine della quarta tappa stagionale delladel, disputata sulle pedane egiziane de Il. Le due nazionali, sia femminile che maschile, hanno infatti conquistato il primo posto, entrambe sotto la guida del nuovo commissario tecnico Simone Vanni.Nella gara femminilesi presentava con il quartetto formato da Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto (terza nel tabellone individuale da 64) ed Elena Tangherlini, esentate dal primo turno grazie al bye; in seguito hanno esordito vincendo con facilità prima la Germania (45-15) e poi la Cina (45-27). In semifinale la vittoria per 45-36 contro la Francia ha preparato il terreno per ilfinale contro gli Stati Uniti, con il punteggio di 44-38.