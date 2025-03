Sport.quotidiano.net - Scarpinata per le Colline Pratesi, la 37esima edizione è un successo

Prato, 9 marzo 2025 – Dopo un anno di stop forzato, laper leè tornata con la sua 37ª, portando con sé non solo la passione per la corsa, ma anche un forte legame con il territorio, la cultura e la solidarietà. Organizzata dalla ASD Podistica Chiesanuova, la gara ha visto una novità significativa: la partenza da una nuova location, all'interno del "Capo d'arte e sito di archeologia industriale".per le, le foto Questo suggestivo spazio è stato arricchito dal progetto artistico promosso dallo scultore Antonio Bruno, con il contributo di Pancani e Gazzarra, la collaborazione di Claudia Gusso e il sostegno della Parrocchia Santa Maria dell'Umiltà. Un’occasione per i podisti di ammirare un'interessante opera di recupero artistico, che valorizza il passato industriale di Prato.