Tvplay.it - “Scambio” in attacco, la Juve lo prende al posto di Vlahovic

Lantus sta studiando un possibile cambiamento in, da attuare quasi allo stesso prezzo di cartellino, che renderebbe di certo Motta più feliceI bianconeri hanno mostrato dei problemi in prima linea durante il corso di questa stagione e anche l’arrivo di Kolo Muani non sembra essere bastato. Proprio per questo è arrivato il momento di correre ai ripari e trovare un nome in grado di garantire un salto di qualità.“” in, laloaldi(TvPlay – ANSA) I 45 gol fatti in 27 giornate non sono un bottino adeguato ad una squadra che vuole vincere il campionato. Ladi Thiago Motta ha mostrato delle difficoltà realizzative nel proprio gioco e questo di certo può dipendere dall’assetto tattico ma anche dai giocatori che vengono schierati. Serve alzare la qualità per avere un potenziale superiore e per farlo l’idea è quella di reperire un nome di prim’ordine sul mercato.