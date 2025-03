Secoloditalia.it - Scala arcobaleno, il preside della scuola di Verona smentisce il papà del 13enne: mai costretto a farla 4 volte

“Smentisco nella maniera più netta la ricostruzione dell’accaduto fatta dai genitori e il fatto che il ragazzino sia statoa salire quattrosulle scale”: lo afferma all’ANSA Mario Bonini,dell’istituto pubblico Educandato agli Angeli, a, parlando del caso del giovane studente che si sarebbe rifiutato di salire sulle scale ‘in merito ad un’intervista dei familiari sul Secolo d’Italia.Sulla vicenda era intervenuto nei giorni scorsi anche l’Ufficio scolastico regionale del Veneto sostenendo che dietro la nota comminata allo studente non c’erano motivazioni ideologiche: il provvedimento era stato comminato esclusivamente per il comportamento dell’alunno, che aveva messo in pericolo la propria vita arrampicandosi lungo il corrimano.Leggi anche"Mio figlioa rifare le scale, nel nome dell'Amore": parla il padre deldiBufera arifiuta di fare laLgbt: gli danno dell'omofobo e si becca una nota.