Biccy.it - Saturday Night Live, Gaga si esibisce con Abracadabra e Killah

Ladyè stata la star dell’ultima puntata dele oltre al monologo in cui si è presa in giro citando anche il floppone di Joker: Folie à Deux e il suo duetto con R Kelly , la cantante americana si è anche esibita con due brani del suo nuovo album Mayhem., le performance di Lady.La Germanotta nei panni della lady in red ha cantatoe in 3 metri per 3 è riuscita a tirare su una performance spettacolare, così bella ed evocativa, la dimostrazione che non servono necessariamente grandi spazi o palchi enormi per creare qualcosa di straordinario. Poco doposi è esibita sulle note di(uno dei 3 brani che ancora non ho digerito di questo disco) e in questo caso ha utilizzato tutto l’utilizzabile, iniziando la performance dal dietro le quinte del