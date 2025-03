Sport.quotidiano.net - Sassuolo, solo pari col Bari. Ma c’è l’allungo

Reggio Emilia, 9 marzo 2025 – Un punto guadagnato sul Pisa, due persi sullo Spezia (al Picco finisce 3-2). Cominciamo da qui, ovvero dal pareggio – il secondo casalingo stagionale – sul quale ilferma la capolista, consegnandola ad una classifica che luccica comunque. E, diciamolo, ad un risultato un tantino a sorpresa, e non tanto perché i pugliesi non fossero avversari temuti alla vigilia, quanto perché 11 vittorie interne casalinghe sembravano poter mettere i neroverdi in condizione di fare il bello e il cattivo tempo anche ieri. Invece fa tutto bene ildi Longo, mentre ilconferma la regola aurea che è più facile sorprendere (una settimana fa la loro miglior partita stagionale, contro il Pisa) che confermarsi. Grosso sceglie lo stesso undici di una settimana fa, ma la differenza, rispetto a-Pisa, c’è e si vede.