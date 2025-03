Noinotizie.it - Sassuolo-Bari 1-1, bene le pugliesi in serie C girone C, Casarano a valanga in trasferta Calcio: risultati

Primo tempo ineccepibile delin casa della capolista. Concretizzato con il vantaggio dei. Ilha pareggiato nella ripresa. Mantiene saldamente la testa della graduatoria nel campionato didiB. Ilè ai margini della zona playoff.C: fra iodierni Az Picierno-Audace Cerignola 0-0, Foggia-Sorrento 2-1.H: Angri-0-4, Città di Fasano-Brindisi 2-0, Francavilla in Sinni-Fidelis Andria 2-1, Manfredonia-Costa d’Amalfi 1-0, Matera-Palmese 0-0, Nardò-Ischia 0-0, Nocerina-Real Acerrana 3-0, Ugento-Gravina in Puglia 1-0, Virtus Francavilla Fontana-Martina 0-1. (in corsivo i parziali)L'articolo1-1,leinC,in proviene da Noi Notizie.