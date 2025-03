Ilnapolista.it - Saronni, con Moser ancora si detestano: «Non dimentico i Mondiali perduti. Il mio rivale è stato Visentini, non lui»

, la rivalità infinita: «Non. Il mio, non lui».loro, sianche dopo cinquant’anni.intervida Repubblica (a firma Cosimo Cito).A 67 anni, con mezzo secolo di ciclismo alle spalle, si torna sempre lì,.«A lui non puoi rispondere, altrimenti passi da attaccabrighe. C’è una tregua armata, diciamo così. Ogni tanto si lascia andare a qualche intervista con battute un po’ gratuite. Eppure lo sa che io non sto zitto».Amici mai.«C’è rispetto, almeno io ce l’ho. Ma non si possono dimenticare i fatti. Gli scontri sono nati per quello che è successo durante le nostre carriere. E molte cose sono successe in Nazionale. Dine abbiamo vinto uno a testa, ma ne abbiamo persi anche».