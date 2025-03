Lanazione.it - Saracinesca abbassata: ha chiuso ’Da Aristo’, storico locale barghigiano

Barga (LUcca), 9 marzo 2025 – Piazza del Comune come un teatro, una ribalta di palcoscenico su cui ogni giorno si rappresenta e si replica la vita. Il fondale non cambia e gli elementi di scena sono sempre gli stessi: la loggia coperta del Caffè Capretz, in ombra, riservata e silenziosa, proiettata verso le montagne azzurre; e i tavoli rustici, addossati al muro dell’Aristo. “Gli avventori dell’Aristo sono essi i principali attori della piazza, attori in pianta stabile, a tempo indeterminato. Costituiscono un gruppo eterogeneo aperto che ingloba ed amalgama gli elementi più vari e diversi dall’Aristo passa il mondo intero. Forse anche perché vi si parla il linguaggio universale della musica e ci si può esprimere, ognuno, con il proprio strumento.”. Dice così un bellissimo articolo scritto tanti anni fa dall’indimenticata barghigiana Graziella Cosimini che parla del fascino e dell’essenza di questo luogo.