SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI TORNA SU ITALIA1 E METTE IN SFIDA I VIP. ECCO I NOMI

segna il ritorno su Italia 1 di uno dei titoli più amati della rete giovane Mediaset e del suo timoniere,.Le nuove puntate andranno in onda in primavera in una versione vip che mixa il format storico e la versione più moderna ovvero Name that Tune di Tv8.La prima puntata diè stata registrata e, anticipa il giornalista Gabriele Parpiglia, ha vistorsi due squadre di personaggi noti.Giusy Ferreri, Asia Argento, Nina Zilli e Paola lezzi per le donne, Sal Da Vinci, Filippo Bisciglia, Rosa Chemical e Guillermo Mariotto per gli uomini.Per il gioco del cantante misterioso, gli ospiti erano Sandy Marton, i Jalisse e Alexia. Si cerca così di riaccendere l’intrattenimento in quel di Italia 1.L'articoloSUINI VIP.