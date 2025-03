Liberoquotidiano.it - "Sapete come mi presenta Meloni agli altri capi di Stato all'estero?": Crosetto fa rosicare la sinistra

Guidosi racconta in una lunghissima intervista sul Corriere. Il ministro della Difesa svela diversi aneddoti sul suo passato. Ma parla soprattutto del presente e dei tempi che in questo momento viviamo tra smottamenti degli equilibri mondiali e un nuovo ordine in arrivo: "Mi fa paura il modo stupido in cui a volte lo affrontiamo. Mi fa paura quando, in un momentoquesto, il tema della difesa comune europea viene liquidato strumentalmente utilizzando,ha fatto Giuseppe Conte, una parola“riarmo”, che è oggettivamente una parola brutta, respingente, che non vuol dire nulla. E ho anche paura che questo sia il secolo delle grandi superpotenze: e che quindi o l'Europa diventa una superpotenza o sono guai". Poi parla del suo rapporto con Giorgia: "È vero che io e Giorgia litighiamo spesso, a volte ferocemente, difendendo ciascuno le proprie posizioni e solitamente rimanendo sulle stesse anche dopo la fine della lite.